Covid, il punto tamponi di Perugia si sposta: la nuova sede

Il Comune di Perugia, con una nota, annuncia che da mercoledì 13 aprile il punto tamponi Covid-19 della Usl Umbria 1 "si sposta da piazzale Umbria Jazz a via Enrico dal Pozzo".

Questa mattina si è svolto un sopralluogo dell’assessore alla sicurezza Luca Merli presso gli ex padiglioni del vecchio ospedale di Monteluce, prima del cimitero. “Con la fine dell’emergenza sanitaria – spiega l’assessore - anche il numero di tamponi da effettuare ha subito una flessione importante. In collaborazione con Università e Usl, abbiamo quindi deciso una nuova collocazione non essendo più necessari gli ampi spazi di Pian di Massiano”.