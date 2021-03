Coronavirus, prenotazioni e vaccinazioni: i dati della campagna regionale aggiornati al 2 marzo

I vaccinati sono 26.257 tra le altre categorie e 10.028 tra gli over 80, per un totale di 36.285

Prosegue la campagna di vaccinazione degli over 80 in Umbria e delle categorie professionali che per loro natura hanno bisogno della vaccinazione contro il Covid-19, quindi forze di polizia, operatore non sanitario in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale, operatore sanitario, operatore scolastico, ospite in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale, soggetto addetto a servizio pubblico di primario interesse collettivo, vigili del fuoco, volontario nel settore della sanità.

Al 2 marzo risultano prenotati per la vaccinazione 23.758 persone che rientrano nelle categorie professionali e 49.843 tra gli over 80, per un totale di 73.601 prenotati.

I vaccinati, alla stessa data, sono 26.257 tra le altre categorie e 10.028 tra gli over 80, per un totale di 36.285.

Al 1 marzo risultavano prenotati 19.912 persone tra le altre categorie e 48.249 over 80, per un totale di 68.161.

I vaccinati erano, rispettivamente, 24.496 e 8.770 tra gli over 80, per un totale di 33.266.

Sono state aperte da lunedì 1 marzo le prenotazioni per il personale scolastico delle scuole statali con età compresa tra i 55 e i 65 anni e dei dirigenti scolastici.

Le modalità di prenotazione sono le stesse in vigore per le altre categorie: attraverso il portale vaccinocovid.regione.umbria.it o presso le farmacie. Gli insegnanti e i dirigenti riceveranno anche la notifica sull'App IO.