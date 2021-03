Coronavirus, al 3 marzo già vaccinate quasi 40mila persone e 75mila sono prenotate

Prosegue la campagna vaccinale della Regione Umbria contro il Covid-19. Ecco i dati aggiornati al 3 marzo con i vaccinati con prima dose, suddivisi per categoria.

Risultano vaccinati 11.234 anziani, categoria over 80; 707 operatori delle forze dell’ordine; 57 persone di altre categorie; 19 persone conviventi di soggetto ad alto rischio; 1.506 tra gli operatoie non sanitari in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale; 18.204 operatori sanitari; 4.048 operatori scolastici; 3.211 ospiti in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale; 24 soggetti addetti a servizio pubblico di primario interesse collettivo; 94 vigili del fuoco e 467 volontari nel settore della sanità 467. Il totale dei vaccinati è di 39.571.

I prenotati sempre al 3 marzo sono 50.708 over 80; 1 per le forze dell’ordine; 275 per gli operatori non sanitario in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale 275; 5.431 tra gli operatori sanitari; 17.498 nel mondo della scuola; 82 tra gli ospiti in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale; 312 studenti dell'area sanitaria 312; 30 volontari nel settore della sanità e 1.539 tra le altre categorie. Per un totale di 75.876 prenotati.