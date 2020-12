Solidarietà alimentare, ecco come fare domande per i buoni spesa del Comune di Corciano

Buoni spesa vanno da 200 a 600 euro, a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogati in un’unica soluzione. Il Comune di Corciano ha varato una nuova misura a sostegno delle famiglie nel bisogno.

L'avviso pubblico per l’attivazione della misura di solidarietà alimentare, il cosiddetto bonus spesa, è stato pubblicato nel sito del Comune ed è consultabile a questo indirizzo e i moduli da compilare si trovano allegati all'avviso.

"Come già accaduto a marzo durante la prima fase dell’emergenza sanitaria – sottolinea l’assessore Sara Motti – il Comune mette a disposizione dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale più esposti agli effetti economici dell’emergenza Covid-19 e di coloro che si trovano in stato di bisogno con priorità per coloro che non sono assegnatari di sostegno pubblico, buoni spesa. Questi sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali che saranno individuati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corciano".

I buoni spesa hanno un importo variabile da 200 a 600 euro, in base al numero dei componenti del nucleo familiare, e sono erogati in un’unica soluzione.

Il modulo va inviato all’indirizzo comune.corciano@postacert.umbria.it fino a giovedì 31 dicembre.