Coronavirus: 15 nuovi casi di positività a Castiglione del Lago, ma c'è anche un guarito

Quindici nuovi casi di persone positive al Covid19 a Castiglione del Lago. Lo comunicanil sindaco Matteo Burico dopo averne ricevuto notizia dall'Usl che ha effettuato i tamponi sulle persone che erano state mese in isolamento fiduciario.

Tutti e 15 i casi sono risultti positivi. Le persone erano già in isolamento per quarantena preventiva in quanto contatto stretto di caso o familiari di caso.

Tutti i nuovi casi sono asintomatici o con sintomi lievi. 4 dei casi precedentemente comunicati manifestano invece sintomatologia più severa.

Ad oggi a Castiglione del lago il totale dei casi positivi è di giunto al numero di 85, con un ulteriore guarito.