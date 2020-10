Coronavirus, il bollettino di Panicale: studente contagiato a scuola a Perugia

Il territorio di Panicale registra tre nuovi casi di contagio, che portano a 24 il dato delle persone positive.

Per due dei contatti si tratta di casi di importazione da fuori comune: uno da una scuola perugina e uno da contatti con familiari. E' in corso il tracciamento dei contatti, che rappresenta la misura fondamentale per impedire la diffusione incontenibile del contagio.

Il quadro sanitario a Panicale è di 24 attualmente positivi;30 guariti, 38 in isolamento e 662 con isolamento concluso.