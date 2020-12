INVIATO CITTADINO Coronavirus, a Perugia arriva il 'test sospeso'

A Perugia, tampone sospeso, come il caffè a Napoli. Chi ha di più aiuta chi non ha. Iniziativa della Fisiocam per la mappatura del covid. Non solo a vantaggio di chi non se lo può permettere, ma anche a beneficio della collettività. Insomma: può darsi il caso che uno intenda farlo, ma non dispone del denaro per il test rapido. E tantomeno per il molecolare. Pensiamo, poi, a famiglie monoreddito di tre/quattro persone. Fare il tampone è un investimento… spesso impossibile.

Può anche accadere che uno si sottoponga al test rapido, più economico e, una volta risultato positivo, non disponga dei soldi per procedere allo step successivo, ossia quello del tampone molecolare. Anziché aspettare i tempi della Asl, che potrebbero essere non rapidissimi, quell’Azienda lo fa subito, prospettando un’iniziativa solidale di forte caratura sociale e solidale.

Dice il titolare, che è campano: “Sulla scia della tradizione del "caffè sospeso", presso il nostro Poliambulatorio sarà possibile lasciare un tampone sospeso per chi è in difficoltà economica”.

Furbata per attirare clienti? Può essere. Ma è certo che i prezzi del “rapido” stanno addirittura sotto il prezzo consigliato dalla Regione Umbria. Cosa non da poco, considerata la speculazione selvaggia e la disinformazione dominante. Specie sulla qualità dei prodotti che, in qualche caso, sono di provenienza con dubbia certificazione o comunque ritenuta scarsamente affidabile. E, addirittura, potrebbero risultare pericolosi per gli stessi tecnici esaminatori. Si dice, infatti, che nel caso del test cinese sia prevista una manipolazione rischiosa per l’operatore. Al contrario del test statunitense che, ci dicono, prevede un processo tutto in chiuso.

L’iniziativa ha una certa originalità e, quel che più conta, sollecita la parte migliore delle persone.