Coronavirus, positivi altri sette giocatori della Sir Safety

La Sir Safety Conad Perugia comunica la positività al Covid-19 di altri sette giocatori.

il contagio è emerso dal giro di tamponi effettuato ieri. Tutti i positivi si trovano in isolamento come da protocollo e non presentano particolari sintomi.

Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi test per tutte le ulteriori verifiche della situazione e continuerà il monitoraggio clinico di tutti i giocatori positivi.