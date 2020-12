Coronavirus, la presidente Tesei visita l'ospedale da campo di proprietà della Regione: 38 posti letto, 12 di terapia intensiva

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei ha visitato questa mattina l’ospedale da campo di proprietà della Regione collaudato in questi giorni e installato nei pressi del “Santa Maria della Misericordia” di Perugia.

Accompagnata dal commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera perugina Marcello Giannico, la presidente Tesei ha ribadito che "l’ospedale non è solo l’ennesimo e basilare tassello del piano di salvaguardia regionale, ma rappresenta anche un valore aggiunto per l’Umbria anche in chiave non Covid".

La struttura potrà essere utilizzata in futuro in caso di eventuali situazioni emergenziali potendo essere collocata dove ve ne sarà necessità. L’ospedale può contare su 38 posti letto di cui 12 di terapia intensiva, 16 sub intensiva e 10 di degenze ordinaria.

La presidente Tesei ha anche visitato l’ambulatorio allestito presso la struttura ospedaliera per le vaccinazioni, dove ha salutato il personale presente.

Stante la particolare dotazione di attrezzature sanitarie, per le terapie intensive si è scelto la soluzione di “shelter” mobili (container) precostituiti dotati di tutto punto, più semplici da gestire, facendo riferimento a standard dimensionali già adottati per gli ospedali militari campali.

Un padiglione può essere utilizzato per poliambulatori, sala infermieri e in caso di disastro aumentare di ulteriori 10 posti letto le degenze.