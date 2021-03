Scuola ancora chiuse fino al 5 aprile, BusItalia "taglia" gli orari delle corse scolastiche

Dal 15 marzo in vigore l'orario "non scolastico" consultabile nel sito internet dell'azienda

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato una nuova ordinanza per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, disponendo che “dal 15 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie” si svolgeranno “esclusivamente con modalità a distanza”.

Il trasporto pubblico, quindi, si adegua all’ordinanza e “taglia” le corse scolastiche, anche in ottica di risparmio.

“Nell’ambito delle misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 ed in linea con le disposizioni emanate dalle autorità competenti, dal 15 marzo 2021 - si legge in una nota di BusItalia - tutti i servizi di trasporto su gomma urbani ed extraurbani dell’Umbria saranno svolti secondo la validità non scolastica”.

I nuovi orari in vigore dal 15 marzo sono consultabili sul sito www.fsbusitalia.it alla sezione Umbria/Orari e linee, prestando attenzione all’indicazione “NON SCOLASTICO”» nelle intestazioni e nelle legende delle pagine.