L'impegno di tutti i giorni celebrato nella Giornata nazionale del personale sanitario

“Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato” al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Anche l'Azienda ospedaliera di Perugia ha aderito all'iniziativa e oggi sono stati consegnati nelle strutture e servizi dell’Ospedale di Perugia dei sacchetti confezionati contenenti Baci Perugina destinati a tutti gli operatori sanitari in servizio.

L'iniziativa è stata organizzata dalla Direzione generale insieme all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, l’Ordine dei Medici, delle Ostestriche, e dei Tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie grazie, anche alla vicinanza della Nestlè e del Circolo dipendenti della Perugina che hanno donato e confezionato i cioccolatini nel pieno rispetto delle norme anticovid.

"Un gesto simbolico ma importante – ha sottolineato il dottor Marcello Giannico, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – per ribadire la nostra vicinanza e sostegno continuo a tutti gli operatori sanitari impegnati da oltre un anno nella lotta alla pandemia. Tutti i giorni dobbiamo onorare l’impegno e la dedizione dei professionisti sanitari – ha continuato - sia come amministratori sia come cittadini perché sono loro che, con sacrificio e dedizione, stanno offrendo una speranza a tutti noi. Ringrazio il Sindaco Romizi, che ha voluto rendere omaggio al personale sanitario portando in dona una targa che abbiamo affisso nella hall dell’ospedale, i presidenti degli Ordini professionali sanitari, Nicola Volpi, Federico Pompei, Luciana Bassini e Verena De Angelis per aver contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e Nestlè Perugina con il suo Circolo dipendenti per il sostegno e vicinanza".