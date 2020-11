Coronavirus, annullati gli eventi di Natale a Gubbio: "Atto doloroso, ma dettato dal buonsenso"

“Gubbio è Natale 2020” è stato annullato. La decisione è stata presa dal Comune di Gubbio e da Land, il soggetto titolare dell’organizzazione e del coordinamento delle attività natalizie cittadine.

Gubbio, durante le festività natalizie, sarà comunque illuminata come ogni anno dall’Albero di Natale più Grande del Mondo, grazie al lavoro del Comitato di volontari che dal 1981 regala alla città un’ installazione ormai diventata un simbolo riconosciuto. Quest’anno più che mai l’Albero di Gubbio avrà il compito di regalare al mondo intero un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro.

"Siamo certi che i sacrifici di tutti e lo sforzo congiunto per poter arginare e controllare questa emergenza - sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo Oderisi Nello Fiorucci - porteranno il loro frutto, nell’attesa di un graduale ritorno alla normalità. Anche se quest’anno sospendiamo le attività, Gubbio resta 'la città del Natale', col suo albero che non smetterà di splendere sul monte Ingino e con un posizionamento mediatico e comunicativo che sapremo comunque assicurare alla città, in attesa di un ritorno ai mercatini, alle musiche tradizionali, al pattinaggio sul ghiaccio e a tutto ciò che sa rendere Gubbio, anche a Natale, un luogo suggestivo, magico e quanto mai caratteristico".