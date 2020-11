Coronavirus, il bollettino di Magione: 5 nuovi casi di positività e 15 guariti, scende il numero dei positivi

Il bollettino dell'emergenza sanitaria di Magione registra 5 nuovi contagi e quindici guarigioni, con i positivi che scendono a 162. Sono ancora 8 le persone ricoverate di cui 4 in terapia intensiva.

Encomiabile, secondo il sindaco Giacomo Chiodini, il lavoro dei volontari della Misericordia che continuano ad accompagnare casi sospetti a fare la dialisi in ospedale.

"In queste settimane il lavoro dei volontari di Misericordia Magione è stato davvero importante. Non si sono mai tirati indietro. Anche in questi giorni sono impegnati – in diversi luoghi dell’Umbria – nel trasporto dei pazienti che necessitano di dialisi in ospedale, anche quando questi possono essere positivi (dialisi rosse) o a rischio (dialisi grigie). Un grande abbraccio a tutti loro, la parte migliore della nostra comunità" ha aggiunto il sindaco Chiodini.

Il quadro sanitario a Magione è il seguente: 162 positivi (+8), 211 guariti (+15), 6 decessi, 162 in isolamento, 1.654 in isolamento concluso, 8 ricoverati (di cui 4 in terapia intensiva).