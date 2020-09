Ironia perusina. Quando anche il virus diviene occasione per una battuta di buonumore. Accade in un noto bar dell’Elce dove, com’è giusto, non si fa che raccomandare l’uso della mascherina.

All’ingresso, all’altezza del bancone, sta scritto un doppio avviso. Uno, serissimo, a caratteri cubitali afferma: “Obbligo di indossare la mascherina”.

Un secondo avviso, affiancato, in un foglio più piccolo, ma anche più articolato e spigliato. Recita: “Per entrare senza mascherina, dobbiamo misurare la temperatura”. E fin qui niente di eclatante.

La comunicazione prosegue (e qui viene il bello o… il brutto, se credete) “Abbiamo solo termometri rettali. Voltatevi e tornate a prendere la mascherina. Oppure: voltatevi e basta”.

Quando si suscita una risata di cuore, senza usare turpiloquio, ma prospettando situazioni ridicole. Si fa appello alla testa, non alla pancia.