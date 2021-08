Marsciano, test antigenici gratis per i giovani per il green pass: postazioni in piazza

Test antigenici gratis per i giovani di Marsciano. Il programma dell’iniziativa del Comune prevede per i giorni di venerdì 6 e sabato 7 agosto un doppio appuntamento nei luoghi del centro maggiormente frequentati. "Qui una postazione mobile sarà a disposizione di giovani tra i 12 e i 30 anni non vaccinati che possono in questo modo fare il test e, in caso di esito negativo, ricevere la certificazione con validità di 48 ore per accedere a tutti quei servizi e attività che proprio dal 6 agosto richiedono obbligatoriamente il green pass, come ad esempio andare in un ristorante al chiuso, andare al cinema o partecipare ad un concerto", spiega il Comune.

Venerdì 6 agosto, prosegue la nota, "la postazione mobile sarà attiva in piazza della Vittoria dalle ore 20.00 alle ore 21.30, mentre sabato 7 si troverà in piazza Karl Marx dalle 21.30 alle 23.00. I minori possono eseguire il test solo se accompagnati dai genitori. Per rendere più agevole lo svolgimento dei test presso la postazione mobile ed evitare attese, i giovani sono invitati a prenotarsi compilando la richiesta. È in ogni caso possibile eseguire il test anche presentandosi direttamente presso la postazione mobile, senza precedente prenotazione, con un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria".

Per gli operatori dei centri estivi, il test, con cadenza settimanale, "continuerà a svolgersi presso la sede del Coc in modalità drive trough tra le ore 18.30 e le 19.30 nei seguenti giorni: domenica 8, sabato 14, domenica 22 e domenica 29 agosto. Saranno direttamente i gestori dei centri estivi a comunicare ai propri operatori le modalità per prenotare il test".