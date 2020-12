Coronavirus in Umbria, la mappa al 4 dicembre: tutti i dati comune per comune

Quattro morti, 168 nuovi positivi e 503 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 4 dicembre, sono 6.423 (-339 rispetto al 3 dicembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.354 tamponi. Al 4 dicembre sono 385 (-1 rispetto al 3 dicembre) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 57 (+3 rispetto al 3 dicembre) in terapia intensiva, e 8.089 (-296 rispetto al 3 dicembre) in isolamento. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 24.684 (+168 rispetto al 3 dicembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 17.817 (+503 rispetto al 3 dicembre) i guariti, 444 (+4 rispetto al 3 dicembre) i decessi e 431.783 (+3.354 rispetto al 4 dicembre) i tamponi eseguiti.

