Coronavirus, i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale scendono in piazza: "Serve sicurezza"

Scatta la manifestazione della Usb del Trasporto pubblico locale. "Dopo le numerose denunce nel merito alle condizioni di sicurezza, i lavoratori - spiega una nota dell'Unione sindacale di base - scendono in piazza a Perugia venerdì 23 aprile alle 17, davanti alla Regione Umbria".



Come sottolinea la nota della Usb "è con grande determinazione che gli addetti del settore della Regione Umbria tornano a rivendicare che un servizio pubblico essenziale, come quello del trasporto pubblico, sia messo in sicurezza superando tutte le innumerevoli mancanze nel merito delle sanificazioni, dell'utilizzo della porta anteriore dei bus, della mancanza di una barriera protettiva per i conducenti e la mancata distribuzione dei dispositivi personali di sicurezza".



E ancora: "Da un lato si dice che si deve ripartire in “sicurezza”, dall’altro anche la più semplice delle soluzioni, come quella di fornire al personale le mascherine Ffp2 viene rigettata dalla società esercente e dallo stesso ente Regione Umbria. Il servizio è già in forte disagi. I cosiddetti mezzi aggiuntivi a causa dell'affollamento sono stati messi in rete senza nessuna logica e soprattutto nei momenti in cui non servono causando grande criticità con la riapertura delle scuole".