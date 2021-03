In "corsia" spunta "Doctor General" l'opera anti Covid-19 di Massimiliano MaMo Donnari

Il quadro è stato donato l'anno scorso dall'artista perugino all'Azienda ospedaliera per ringraziare tutto il personale impegnato nella lotta al Coronavirus

“Doctor generale” ha trovato la sua collocazione al Santa Maria della Misericordia di Perugia. L’opera donata da Massimiliano MaMo Donnari all’Azienda ospedaliera di Perugia a maggio dell’anno scorso, è stata posizionata in un corridoio d’accesso dell’ospedale peruginio.

L’opera è stata creata e donata dall’artista come testimonianza e ringraziamento per tutto il personale ospedaliero impegnato nel contrasto al Coronavirus e nelle cure alle persone ricoverate per Covid.

"Ho voluto trasformare il 'Generale della musica', in 'Generale anti Covid-19' per rafforzare l’impegno di tutti nella battaglia contro la pandemia" aveva voluto ricordare Massimiliano MaMo Donnari il giorno della donazione all’allora commissario Onnis e alla presenza del sindaco Andrea Romizi.

