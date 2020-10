Coronavirus, a Gubbio sono 173 le persone contagiate e si registra anche un decesso

Incremento improvviso dei casi di positività e anche una persona deceduta. Il sindaco di Gubbio Filippo Stirati esprime preoccupazione per l'andamento dell'emergenza sanitaria e invita tutti a comportamenti virtuosi.

"Siamo arrivati a 173 persone - annuncia oggi il sindaco Stirati - alle quali se ne stanno aggiungendo altre che non sappiamo definire con esattezza, dal momento che permane una certa difficoltà di trasmissione dei dati dalla sanità ai Comuni. Dei 173 casi sono una decina i ricoverati, e purtroppo una signora, da giorni in terapia intensiva, è deceduta. Colgo l’occasione, naturalmente - prosegue il sindaco - per esprimere grande rammarico e vicinanza sincera ai famigliari della signora. Allo stesso tempo faccio i miei più cari auguri di pronta guarigione ai ricoverati degli ultimi giorni".

Anche a Gubbio l'epidemia sta rispecchiando quanto accade in Italia e in Umbria, una situazione "che impone - sottolinea il sindaco - ancora una volta un’attenzione particolarissima rispetto a tutte le potenziali forme di aggregazione foriere del contagio. Da parte nostra fino alla noia, negli ultimi mesi, abbiamo ripetuto inviti che sono quanto mai ancora attuali e veritieri: occorre limitare al massimo i contatti, utilizzare la mascherina, lavare frequentemente le mani, limitare spostamenti e incontri alle esclusive ragioni di lavoro, scuola e forza maggiore. Solo rispettando tutti insieme le regole potremo uscirne".

Il Comune ha avviato le azioni necessarie per sostenere i soggetti più deboli dal punto di vista socio-economico e ha organizzato un sistema di controllo per quello che riguarda l’accesso ai cimiteri nei prossimi giorni ed è in continuo contatto e coordinamento con le forze dell’ordine per garantire presidi territoriali adeguati.