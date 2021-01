“Vacciniamoci: insieme siamo più forti”, gli infermieri in campo per la promozione della vaccinazione anti Covid

L'Ordine delle professionisi infermieristiche in campo per la promozione della campagna di vaccinazione contgro il Covid-19.

"La vaccinazione è un atto di amore e di fiducia, per proteggere se stessi, ma soprattutto per proteggere gli altri. Con conoscenza, consapevolezza e coerenza siamo convinti che essa rappresenti l’unico strumento in grado di spezzare la catena del contagio e in grado di proteggere l’intera comunità – spiega Nicola Volpi, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Perugia - Ad oggi, sappiamo che l’adesione in questa prima fase è stata molto alta tra gli infermieri e la campagna vaccinale è tuttora sostenuta da un attento processo comunicativo e di sensibilizzazione da parte degli organi competenti, tuttavia, insieme a tutti i membri dell’Ordine, intendo rivolgermi ai colleghi più indecisi e li invito fortemente ad accettare di vaccinarsi, riponendo massima fiducia nella scienza, consapevoli del dovere deontologico, ma anche del dovere etico e morale".

Anche gli infermieri, quindi, sono consapevoli che per sconfiggere il virus è necessaria un’ampia copertura vaccinale e "di certo non potrà essere raggiunta senza l’esempio di chi, come gli infermieri, ha il compito di garantire la salute. Il colpo definitivo e finale della lotta al virus deve trovarci uniti per essere ancor più forti insieme" conclude Volpi.