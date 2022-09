Covid, contagi e ricoveri in leggero aumento: il nuovo report della Regione Umbria

La curva della pandemia torna a crescere. La Regione Umbria, alla luce del report settimanale, conferma un trend in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti con un'incidenza settimanale al 27 settembre è pari a 453 ogni 100mila abitanti.

L’Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni è in leggero aumento, attestandosi a 1,49.

Il trend di crescita interessa tutte le fasce di età e appare distribuito in maniera equa in tutto il territorio regionale. nell’ultima settimana, un leggero aumento nell’impegno ospedaliero (al 27 settembre 115 ricoveri in area medica e 2 in terapia intensiva).

“Questi dati se da una parte non devono allarmare – ha detto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto – dall’altra sono una chiara testimonianza del fatto che il virus continua a circolare. L’unico modo per evitare complicanze da covid è la vaccinazione. Il vaccino infatti, protegge dalle forme gravi della malattia. Di conseguenza, per le persone fragili e per gli over 60 vaccinarsi è una scelta di grande responsabilità per preservare il proprio benessere. Diversamente purtroppo, a pagare le conseguenze di complicazioni della malattia saranno proprio i soggetti con patologie e in età avanzata”.

“In questa fase – ha aggiunto l’assessore – i medici di medicina generale hanno a disposizione la possibilità di prescrivere gli antivirali che sono farmaci per i quali è ormai provata l’efficacia e che sono disponibili nelle farmacie ospedaliere in quantità sufficienti”.