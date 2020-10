Coronavirus, ad Halloween "usate la zucca", il sindaco di Gubbio invita tutti a "restare a casa"

Il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, invita i cittadini a rimanere a casa in occasione della festa di Halloween. Senza alcun intento polemico, un invito ad attendere tempi migliori per poter festeggiare in sicurezza.

"Pur essendo una festa che non appartiene alle nostre tradizioni, da qualche anno Halloween è diventato occasione di festa per grandi e bambini anche nelle nostre comunità - si legge in una nota del Comune di Gubbio - L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci impone però particolare attenzione, pertanto: mamme e papà, spiegate ai vostri figli l’importanza di rimanere a casa e di non ritrovarsi con gli amici; ragazzi e ragazze, siate responsabili, evitate di uscire e creare assembramenti improvvisati; tutti quanti: 'usate la zucca' e restate a casa".

Poche e semplici parole per sottolineare che "se riusciremo a rispettare queste poche regole, riusciremo a lasciarci alle spalle questa emergenza che sembra non finire mai. Solo tutti insieme ce la faremo!".