Coronavirus: a Magione in 13 sono guariti, ma si registrano 10 nuovi contagi

Tredici guarigioni e dieci nuovi casi a Magione, mentre sono in miglioramento o stabili le condizioni delle persone ricoverate, il cui numero resta invariato.

Il sindaco Giacomo Chiodini, nelal comunicazione quotidiana sull'emergenza sanitaria esprime anche vicinanza "a tutti coloro che in questi giorni hanno dovuto chiudere o ridimensionare le proprie attività economiche. Confidiamo che vi possano essere doverosi sostegni economici nei loro confronti nel più breve tempo possibile". Cui segue l'invito, agli esercenti aperti, di seguire le linee guida in termini di sicurezza sanitaria e sanificazione: "Questo rende i locali sicuri per andare a fare le proprie spese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il quadro sanitario a Magione è di 136 attualmente positivi (-3), 56 guariti (+13), 1 decesso, 174 in isolamento, 1.243 in isolamento concluso, 1 classe scolastica in isolamento.