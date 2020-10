Pioppi di Mantignana merita rispetto, perché sceglie di dire la verità. Chiuso per covid non “causa lavori”, come forse avrebbe detto qualcun altro con ipocrisia, per il timore di perdere clienti.

È raro trovare chi, specie nel campo alimentare, non sceglie comode scorciatoie. Ispirato dal timore che l’idea di malattia possa creare pregiudizio sfavorevole nella clientela. Non così Pioppi.

La ditta corcianese sceglie, dunque, di citare la causa della chiusura con un post pubblico su social.

Scrivono: “Con la presente siamo a comunicare che questa mattina il titolare del forno, Pioppi Fabio, è risultato positivo al coronavirus. Pertanto in maniera preventiva, e prima dell’intervento della Usl, decidiamo, per un nostro protocollo interno di sicurezza, di chiudere l’azienda fino a che insieme alle autorità di competenza potremo riaprire in piena sicurezza dì tutti”.

Onore anche alla successiva precisazione: “Gli altri dipendenti al momento non manifestano nessun sintomo e il titolare è a casa già da 4 giorni”.

Cioè a dire, insomma, che il forno avrebbe potuto proseguire la produzione, mentre la scelta è stata quella della chiusura.

Per chiudere con un impegno: “Vi terremo informati su tutti gli sviluppi del caso con la correttezza e trasparenza che da sempre ci contraddistingue”.

Ci dicono dei residenti di prossimità che è stato chiuso sia il forno che il punto vendita e il bar. Con un consistente danno economico, naturalmente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando si dice l’onestà! Siamo sicuri che questo gesto di chiarezza verrà sommamente apprezzato. E che Pioppi, anziché perdere clienti, ne acquisirà certamente di nuovi.