Coronavirus, il bollettino di Magione: c'è un decesso, il quinto dall'inizio della pandemia

Il bollettino dell'emergenza sanitaria di Magione registra un nuovo decesso, il quinto dall'inizio della pandemia. Nella giornata di ieri registrati anche un solo nuovo positivo e sei nuove guarigioni.

La vittima è un settantenne si è spento all'ospedale di Spoleto dove era stato ricoverato dopo un aggravamento dei sintomi da covid. Il sindaco Giacomo Chiodini ha voluto esprimere la vicinanza della comunità alla famiglia. Il primo cittadino ha voluto esprimere "la più sentita vicinanza al presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve cardinale Gualtiero Bassetti, ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia. L’affetto e l'amicizia di tante persone possano essere un sostegno in questi giorni difficili.

Sul fronte ricoverati sono otto le persone in ospedale, di cui una in rianimazione. Il quadro sanitario a Magione è il seguente: 165 positivi (+1), 136 guariti (+6), 5 decessi (+1), 205 in isolamento e 1.534 in isolamento concluso.