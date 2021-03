Coronavirus, i dati del contagio a scuola: 36 casi di positività e 645 soggetti in isolamento

Coronavirus e scuola. Ecco la situazione in Umbria nei dati del contagio riportati dalla Regione Umbria aggiornati all'8 marzo.

Nella scuola dell’infanzia risultano 18 alunni positivi (+10), 2 alla primaria (-1), nessuno alle medie (-6), 4 alla superiori (+3) e 1 derivante dal servizio scuolabus. Per un totale che è di 25 alunni positivi.

Il personale risultato positivo è di 4 unità all’infanzia (+3), nessuno alla primaria (=), 7 alle medie (+6), nessuno alle superiori (-1). Sono, quindi, 11 le persone positive tra il personale scolastico.

I cosiddetti cluster, cioè due o più casi nello stesso gruppo classe, sono 2 nel servizio per l’infanzia (=), nessuno alla primaria (-1), 1 alle medie e (=) nessuno per le superiori (=) e lo scuolabus (=).

Per quanto riguarda di contatti stretti di classe in isolamento sono 293 all’infanzia (+268), 53 alle elementari (-7), 144 alle medie (+62), 126 alle superiori (+126) e 29 dal servizio di trasporto (-7) per un totale di 645 soggetti.

Le classi in isolamento sono 8 per l’infanzia (-1), 2 per la primaria (=), 9 per le medie (+7), 5 alle superiori e 1 (+1) dallo scuolabus (25 totali).

Le classi in attenzione, cioè sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena sono 1 (=) nell’infanzia, 3 alla primaria (+2), 1 alla secondaria di I grado (-1), 9 alle secondarie di II grado (+8), per un totale di 14 unità.

Per gli alunni in attenzione i numeri sono 2 nei servizi all’infanzia (-44), 71 alle elementari (+46), 26 alle medie (-30) e 101 alle superiori (+68), per 200 alunni.