Coronavirus, 1.082 persone controllate e 30 multate nell'ultimo fine settimana di gennaio

Ispezioni anche in attività ed esercizi commerciali, ma senza alcuna sanzione da parte delle forze dell'ordine

Gli ultimi tre giorni di gennaio hanno registrato un forte incremento nei servizi di controllo anti Coronavirus. I dati forniti dalla Prefettura di Perugia sul monitoraggio dei servizi di controllo inerenti le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covidi-19 nei giorni 29, 30 e 31 gennaio riportano 1.082 persone fermate e 30 multe elevate; mentre sono state 272 le ispezioni in attività commerciali e negozi, senza neanche una sanzione.

Le persone controllate sono state 318 il 29 gennaio, 451 il giorno successivo e 313 il 31 gennaio. Le persone sanzionate dalle forze dell’ordine il primo giorno sono state 9, 10 il 30 gennaio e 11 il giorno successivo. Nessuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività e gli esercizi commerciali controllati sono stati 127 il 29 gennaio, 79 il giorno successivo e 68 domenica 31 gennaio. In questo caso non sono state elevate contravvenzioni o disposta la chiusura di attività.