Coronavirus, controlli rafforzati nella zona arancione: 546 persone fermate e 15 multate

Forze dell’ordine in servizio lungo le strade della provincia di Perugia, nei parchi e nelle città per i servizi di controllo relativi al contenimento del Covid-19.

Nella giornata di ieri, 1 marzo, la Prefettura di Perugia ha registrato 546 persone controllate e 15 quelle multate per mancato rispetto delle norme relative alla zona arancione nella provincia di Perugia (mancato utilizzo della mascherina, non rispetto del coprifuoco e spostamenti non autorizzati). A Gubbio anche una denuncia per porto di coltello, oltre alla multa per violazione delle norme anti Covid.

Non sono state fatte denunce per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.