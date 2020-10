Coronavirus: positiva una maestra supplente a Tavernelle, classe in isolamento

Scende a 16 il numero dei positivi a Panicale grazie alle ulteriori tre guarigioni certificate dal portale sanitario. Lo comunica il sindaco Giulio Cherubini.

C'è anche un nuovo caso positivo che riguarda una persona contagiata fuori comune e il distretto sanitario ha eseguito il tracciamento. Si tratta di un insegnante in supplenza della scuola dell’infanzia di Tavernelle, nella stessa sezione che era stata riaperta per i bambini non a contatto con il precedente caso positivo (situazione già contenuta con il tracciamento). Il Dirigente Scolastico ha subito provveduto alla temporanea sospensione dell’attività per la sezione indicata. Un concittadino è ancora ricoverato, gli altri sono tutti asintomatici o con sintomi lievi.

Gli incontri e gli appuntamenti che riguarderanno gli amministratori comunali e la pubblica amministrazione avverranno a distanza in videoconferenza.

La situazione sanitaria a Panicale è la seguente: 16 attualmente positivi (-3), 24 guariti (+3), 20 in isolamento fiduciario, 648 in isolamento concluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Raccomandiamo il massimo rispetto delle misure cautelari disposte dalle istituzioni, il numero di contagi nel territorio del Trasimeno-Perugino sta salendo ancora e in questa zona dell'Umbria c'è il rapporto più alto tra numero di positivi e popolazione" conclude il sindaco Cherubini.