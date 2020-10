Coronavirus, sale a 79 il numero di positivi a Passignano sul Trasimeno

Sono 79 i positivi (+10) nel territorio comunale di Passignano sul Trasimeno, 134 le persone in isolamento e 2 i guariti.

Lo comunica il sindaco Sandro Pasquali notando come “dopo la frenata dei giorni scorsi torna a salire il numero dei positivi dovuto a contagi familiari. In larga parte asintomatici ed alcuni con lievi sintomi. A tutti un pensiero per uscire il prima possibile e tornare ad abbracciarci. Salendo il numero dei tamponi effettuati sale anche il numero dei positivi”.

Il sindaco ricorda che è “necessario che ognuno di noi faccia sua parte, rispettando le regole, indossando la mascherina, lavandosi frequentemente le mani, mantenendo il distanziamento”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

c’è anche spazio per un ricordo e un saluto per “il caro amico Gaetano Ponticelli, che ci ha lasciato questa notte, dopo una lunga malattia. A lui un pensiero per la vicinanza dimostrata a questa amministrazione comunale ed ai passignanesi. Un pensiero all'Aido Passignano di cui Gaetano era il presidente, certo che proseguiranno nel lavoro svolto fino adesso. Un caro abbraccio alla moglie, ai figli, nipoti ed a tutti i familiari. Ciao Gaetano”.