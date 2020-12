Centenario affetto da Covid e colpito da frattura esce dalla clinica sulle proprie gambe

Se cent’anni vi sembran pochi. Sono tanti, è vero, ma non bastano a impedire Aldo Martino dal guarire dal corona. E non basta. Perché, oltre alla pandemia, l’anziano reattivo non si era fatto nemmeno mancare la frattura del femore.

Ce lo comunica amichevolmente Alessandra, la caposala del centro di riabilitazione Villa Cecilia di Passignano.

L’impegno degli operatori e la robusta fibra del paziente hanno comportato una perfetta guarigione e una completa riabilitazione.

Aldo, venuto al mondo il 26 di ottobre del 1920, ha ripreso forza ed è uscito sulle proprie gambe.

Ha attraversato gli eventi nodali del secolo breve. Ha ha combattuto nella II Guerra Mondiale in Libia, dove è stato fatto prigioniero dagli Inglesi. Con la conseguenza di permanere in campo di prigionia per ben sei anni in India.

Aldo è sopravvissuto a tante traversie. Costituisce infatti un palmare esempio di un uomo che, nonostante le avversità, è ancora disposto a sorridere alla vita. Grazie ad Aldo per questa bella testimonianza.

