Coronavirus, riduzione dell'affitto e pagamenti dilazionati per gli "inquilini" comunali

Riduzione dell'affitto e dilazione dei pagamenti. Sono i principali elementi del provvedimento comunale con il quale si prorogano le misure a sostegno delle attività commerciali ed artigianali nonché delle associazioni che conducono in locazione immobili comunali a causa del perdurare degli effetti dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

L'amministrazione comunale di Perugia ha stabilito di riconoscere una riduzione di 4 mensilità del canone per l’anno 2021 dovuto da chi occupa immobili di proprietà comunale destinati ad attività commerciali, associative e di volontariato "che animano il tessuto socio-economico della città".

Viene prorogata la dilazione di pagamento per la regolarizzazione delle eventuali morosità maturate per canoni commerciali, senza gli interessi dovuti sui pagamenti non corrisposti, e ciò al fine di garantire una liquidità che potrà aiutare le imprese a far fronte alla congiuntura economica originata dal permanere dello stato emergenziale.

"Alla luce del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo deciso di assumere queste misure – ha spiegato l’assessore Cristina Bertinelli – per confermare il nostro sostegno alle attività commerciali, artigianali ed associative, costrette a limitare in maniera significativa il proprio esercizio in ragione delle restrizioni imposte. Anche in questo caso, come già accaduto nei mesi scorsi con due diverse delibere, l’amministrazione ha deciso di fare la propria parte fino in fondo, dando un segnale di vicinanza a coloro che maggiormente stanno coraggiosamente sopportando sacrifici in questa fase emergenziale complessa".