Coronavirus in Umbria, il bollettino del 12 dicembre: 10 morti, 211 nuovi positivi e 406 guariti

Sono 211 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi (sabato 12 dicembre) in Umbria, dove diventano così 26.045 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria (3.180 - quindi 347 in meno rispetto ai 3.527 del giorno precedente - i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 453.903). Dal bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 11.11 - si evince comunque un calo per quanto riguarda gli attualmente positivi, che ora sono 4.884 (-205).

Questo perché cresce il numero dei guariti che diventano 20.644 (+406), mentre salgono a 517 (+10) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. Diminuisce invece il numero delle persone in isolamento contumaciale, che ora sono 6.415 (-306), mentre nei 'Covid Hospital' umbri scende a 350 (-18) il numero dei pazienti ricoverati e scende a 49 (-5) il totale di quelli in terapia intensiva.