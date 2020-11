Coronavirus, il bollettino di Città di Castello: 10 nuovi casi di positività, ma ci sono 15 guariti

Dieci nuovi positivi al Covid19 e 15 persone guarite. E’ il bilancio comunicato dal sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta. "I dati sono sempre parziali, perché fotografano al situazione di fine mattinata e nel pomeriggio continuano ad affluire, per cui sono in costante mutamento".

"Rileviamo in ogni caso che il numero dei guariti è molto alto, a conferma che siamo in presenza di una tipologia di Covid che sembra avere caratteristiche diverse da quelle del marzo e aprile scorso, con un numero superiore di positivi al tampone - ha proseguito il sindaco - ma anche un numero superiore di persone che guariscono velocemente, anche perché la maggior parte dei contagiati sono giovani o giovanissimi".

Il sindaco ha confermato che è in via di soluzione la problematica riguardante la dislocazione del 'drive trough' di via Vasari per l’effettuazione dei tamponi: "Stiamo collaborando intensamente con l’Usl Umbria 1 – ha detto - e nei prossimi giorni saremo in grado di comunicare la nuova sede, considerando che parliamo di una tipologia di struttura molto complessa da spostare".