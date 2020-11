Coronavirus, il bollettino di Foligno del 27 novembre: nessun decesso, 33 positivi e 33 guariti

Nessuna persona decedute (dopo le 4 di ieri), 33 positivi e altrettanti guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 11.22 del 27 novembre, sono 676 (invariato rispetto al 26 novembre) gli attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Foligno.

Al 27 novembre sono 29 (-1 rispetto al 26 novembre) i ricoverati in ospedale, di cui 6 (+1 rispetto al 26 novembre) in terapia intensiva, e 647 (+1 rispetto al 26 novembre) in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1.193 (+33 rispetto al 26 novembre) i casi totali di positività al Covid-19 registrati a Foligno, 496 (+33 rispetto al 26 novembre) i guariti e 21 (invariato rispetto al 26 novembre) i decessi.

All’ospedale San Giovanni Battista si trovano ricoverati, compresi i pazienti da altri comuni o fuori regione, in totale 41 (+1 rispetto a ieri 26 novembre) persone, di cui 8 (invariato rispetto al 26 novembre) in terapia intensiva.

Il dato sui tamponi effettuati a Foligno non è riportato nella dashboard regionale. Il dato regionale - l'unico disponibile - è di 3.955 tamponi eseguiti in Umbria nelle ultime 24 ore.