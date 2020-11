Coronavirus, il bollettino di Città di Castello: 3 nuovi positivi e 12 guariti

Tre nuovi positivi e dodici persone guarite. Sono i dati relativi all'emergenza sanitaria a Città di Castello.

Un segnale che fa ben sperare secondo il sindaco Luciano Bacchetta che ha ricordato come "nell’ospedale di Città di Castello sono attualmente 12 i tifernati ricoverati, 11 nel reparto Covid e uno in terapia intensiva". Il sindaco ha anche aggiornato a "319 il dato delle persone che si trovano attualmente in isolamento precauzionale, che non sono positive, ma hanno avuto contatti con persone positive".

Novità anche per la postazione per i tamponi rapidi del Centro Servizi, che sarà attivata domani grazie all’Usl Umbria 1, al Comune e a Sogepu, alla Protezione Civile e al volontariato cittadino.

"Siamo ora in attesa di conoscere gli sviluppi riguardanti le future prescrizioni per contenere la pandemia, capire se l’Umbria resterà regione arancione o tornerà gialla e che tipo di normative verranno applicate sotto il periodo natalizio - ha concluso il sindaco, chiarendo - noi ci atteremo a tutte le disposizioni dei livelli regionali e nazionali".