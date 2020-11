Coronavirus, il bollettino di Città di Castello: 14 nuovi casi di persone positive, ma anche 26 guarigioni

Sono 14 i nuovi casi di positività a Città di Castello, a fronte di 26 guarigioni e domani sono previsti i sopralluoghi per la nuova postazione di tamponi in auto.

Il sindaco Luciano Bacchetta ricorda che "la Regione ha prorogato fino al 29 novembre le disposizioni per il contenimento dell’emergenza da Covid-19, proprio per la necessità di continuare a tenere alta la guardia".

Domani mattina si svolgerà il sopralluogo "al Centro Servizi di Cerbara per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per il trasferimento del ‘drive through’, che stanno procedendo rapidamente, e quindi saremo in grado di annunciare quando e come l’area sarà utilizzata per l’effettuazione dei tamponi da parte dell’Usl Umbria 1".