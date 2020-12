Coronavirus, il bollettino di Città di Castello: un morto, 10 nuovi positivi e una persona guarita

Dieci nuovi casi di positività al Coronavirus, un solo guarito e un decesso. I numeri di Città di Castelo, dopo tre giorni di aumento delle guarigioni, tornao a preoccupare: "Dopo tre giorni nei quali il numero dei positivi è stato molto inferiore a quello dei guariti, i dati di ieri tornano purtroppo alla tendenza delle ultime settimane, con dieci nuovi casi di contagio da Covid-19 e una guarigione - dice il sindaco Luciano Bacchetta - Aabbiamo otto tifernati ricoverati in ospedale, di cui due in terapia intensiva, ai quali facciamo tanti auguri di pronta guarigione, ma purtroppo c’è stato un nuovo concittadino deceduto, per cui porgiamo alla famiglia le più sentite condoglianze".

Il sindaco ha parlato anche di vaccino, l'unica cosa che potrebbe "risolvere in modo radicale questa situazione e sconfiggere il Covid, per cui dobbiamo essere tutti consapevoli che è nostro dovere civico accettare l’indicazione che abbiamo sull’esigenza di vaccinarsi".

Bacchetta ha espresso auspici di pronta guarigione all’assessore regionale Luca Coletto, ricoverato in ospedale dopo la positività al Covid-19.

Bacchetta ha concluso anticipando che “per il 31 dicembre, anche se non ci sarà la tradizionale festa in piazza al pari di tutte le iniziative pubbliche già cancellate.