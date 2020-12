Coronavirus in Umbria, il bollettino del 23 dicembre: 6 morti, 157 nuovi positivi e 332 guariti

Sei morti, 157 positivi e 332 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 23 dicembre, sono 3.548 (-181 rispetto al 22 dicembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria.

Al 23 dicembre sono 279 (-9 rispetto al 22 dicembre) i ricoverati in ospedale, di cui 40 (-4 rispetto al 22 dicembre) in terapia intensiva, e 3.269 (-172 rispetto al 22 dicembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 27.553 (+157 rispetto al 22 dicembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 23.421 (+332 rispetto al 22 dicembre) i guariti, 584 (+6 rispetto al 22 dicembre) i decessi e 484.909 (+3.565 rispetto al 22 dicembre) i tamponi eseguiti.