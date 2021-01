Coronavirus, il bollettino di Città di Castello del 2 gennaio: nessun morto, 5 positivi e 8 guariti

Nessuna persona deceduta, 5 nuovi positivi e 8 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.42 del 2 gennaio, sono 224 (-3 rispetto al 1 gennaio) gli attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Città di Castello.

Al 2 gennaio sono 14 (invariato rispetto al 1 gennaio) i ricoverati in ospedale, di cui 1 (invariato rispetto al 1 gennaio) in terapia intensiva, e 210 (-3 rispetto al 1 gennaio) in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1.066 (+5 rispetto al 1 gennaio) i casi totali di positività al Covid-19 registrati a Città di Castello, 816 (+8 rispetto al 1 gennaio) i guariti e 26 (invariato rispetto al 1 gennaio) i decessi.

All’ospedale di Città di Castello si trovano ricoverati, compresi i pazienti da altri comuni o fuori regione, in totale 41 (+1 rispetto a ieri 1 gennaio) persone, di cui 6 (+1 rispetto al 1 gennaio) in terapia intensiva.

Il dato sui tamponi effettuati a Città di Castello non è riportato nella dashboard regionale. Il dato regionale - l'unico disponibile - è di 283 tamponi eseguiti in Umbria nelle ultime 24 ore.

“La situazione legata al focolaio che si è sviluppato all’Asp Muzi Betti è stabile, attualmente, sui 31 ospiti positivi, 12 sono ricoverati in ospedale, quattro a Villa Muzi, mentre restano 15 gli anziani isolati nel reparto Covid creato all’interno della struttura – afferma il sindaco Luciano Bacchetta - Ovviamente a destare maggiore apprensione è la situazione degli anziani ricoverati, perché si tratta di ultraottantenni con patologie connesse all’età, e speriamo che ci possa essere un decorso favorevole della malattia”. I 15 operatori sanitari si trovano tutti in isolamento domiciliare.