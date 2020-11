Coronavirus, Coop e Ministero insieme per la campagna di sensibilizzazione sulla app Immuni

Una campagna di sensibilizzazione per promuovere l’utilizzo della App Immuni attraverso locandine e messaggi radiofonici.

Inizia lunedì 16 novembre nella rete vendita Coop e Superconti la campagna con le informazioni in merito alla App, la sua funzionalità e gli obiettivi che si prefigge.

Il Protocollo d’Intesa siglato da Coop con il Ministero della Salute assieme alle altre organizzazioni della grande distribuzione per favorire la diffusione dell’App Immuni si aggiunge ora alle misure già indicate come essenziali per fronteggiare la pandemia in corso.

"In questo periodo così difficile mettiamo a disposizione i nostri punti vendita per veicolare informazioni volte a contrastare la pandemia – spiegano da Coop. I comportamenti corretti e la condivisione degli strumenti in nostro possesso sono misure essenziali per garantire la salute di tutti".