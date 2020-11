Ambulanze in fila al Pronto soccorso, la protesta del sindacato Nursind: "Abbiamo perso tempo contro il Covid"

Una fila di ambulanze davanti all'ingresso del Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia. All'interno equipaggio e paziente, in attesa di capire dove essere ricoverato e con quali tempi. Non si tratta di pazienti Covid, ma di persone che necessitano di cure ospedaliere e per le quali le procedure di triage e di sistemazione in reparto dopo il passaggio in Pronto soccorso necessitano di tempo, ulteriormente allungato a causa dell'emergenza Covid.

La segnalazione, con foto, viene dal sindacato Nursind di Perugia: "Azienda ospedaliera di Perugia, 6 novembre 2020 ore 21.30 circa. I pazienti in queste ambulanze dovranno attendere ore prima di scendere dalle stesse ed essere assistiti e/o ricoverati".

Secondo il segretario di Nursind Perugia, Marco Erozzardi, "in 8 mesi siamo passati da regione simbolo di efficienza alla lotta alla pandemia (probabilmente perché la stessa ci aveva solo sfiorati) a regione col tasso più elevato di ricoveri in Terapia Intensiva e un rapporto altissimo tra positivi e tamponi effettuati".

Mesi in cui si sarebbe perso tempo, sapendo che ci sarebbe stata una seconda ondata. Mesi in cui sarebbe stato utile "dotarsi degli strumenti necessari per organizzarsi ad affrontare la seconda ondata - afferma Erozzardi - Si sta rischiando la tenuta del sistema sanitario regionale per errori ampiamente evitabili, ai quali mettere una toppa ora è pressoché impossibile".

Per salvare vite e tutelare il sistema, personale sanitario in primis, è necessario "un serio lockdown regionale. Senza salute sparirà comunque l'economia" conclude nel post pubblicato su Facebook il segretario di Nursind Perugia.

