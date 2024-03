Covid 19, l'appello della Mab Unesco Peglia: "Non sottovalutiamo il cambiamento climatico"

"Facendo proprie le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Giornata che ricorda le vittime della pandemia da Covid 19, la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia riafferma la centralità proprio in questa ricorrenza degli studi tra transizioni climatiche e salute umana per i mutamenti e varianti ancora non conosciute che ne deriva e gli sforzi altrettanto urgenti di realizzare un forte senso della coesione globale che è il più efficace strumento di prevenzione anche della diffusione delle pandemie". Lo sostiene il presidente della Riserva Mab Unesco del Monte Peglia, Francesco Paola.

"Gli sforzi - prosegue il presidente Paola - devono andare anche nel verso di decifrare e sconfiggere il fenomeno dei negazionismi che sono di varia e anche essa virulenta forma e tipo e legano il negazionismo climatico al negazionismo che vi è stato anche sulla pandemia e che contribuisce a una grave disinformazione".

"La Riserva Mab Unesco del Monte Peglia - conclude - ha dedicato molta attenzione al tema delle correlazioni tra mutazioni climatici e salute umana, realizzando varie call nel periodo della pandemia e stipulando un Protocollo di cooperazione molto importante e foriero di speciali sviluppi con la facoltà di medicina dell'Università Cattolica di Roma e con il Dipartimento di Sanità Pubblica e Scienze della vita in particolare".