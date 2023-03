INVIATO CITTADINO Il coloring book per ‘bambini’ dai 14 ai 99 anni dedicato al Perugino

Dedicato al Perugino il coloring book per ‘bambini’ dai 14 ai 99 anni… e anche oltre. La mostra del Divin Pittore come efficace pretesto per un metatesto. Notizie a go-go e 16 tavole da colorare.

Un prodotto editoriale uscito dalla mente fervida dell’architetto-artista Francesco Cotana: viaggio fra la vita e le opere di Pietro Perugino, per la factory della peruginissima Morlacchi. S’intitola “I colori di Perugino. 500 anni”, in riferimento al 500.mo anniversario dalla scomparsa.

Un libro-album tutto da colorare. Ma anche da leggere con attenzione, perché vi si trovano notizie di rango scientifico e artistico, avallate da studiosi di livello.

Prefazione dell’Accademico dei Lincei Antonio Sgamellotti che scrive parole di pieno apprezzamento, approvato anche da alcune acquisizioni maturate dalla collaborazione con gli esperti scientifici della London National Gallery.

Uno studio partito da Perugia per risolvere il “rompicapo” del vetro decolorato dalla presenza di manganese mescolato con lacche rosse. Questioni da iniziati, si dirà. Mica tanto! Se lo ha capito perfino l’Inviato Cittadino che di questa materia e digiuno.

Cotana, studioso e anche artista, avendo frequentato la Florence Academy of Art e dedicandosi alla creazione di penne per calligrafia. È, insomma, l’esatta contaminazione fra teoria e prassi, fra scienza e arte, fra ricerca e ludus doctissimus.

E al ben fare, come al buon apprendere, è ispirata la pubblicazione. Che non basta colorare, ma occorre leggere… con avidità. Io l’ho fatto e ne sono rimasto impressionato.

L’indice prevede cenni biografici, riflessioni sulla pittura, sulle innovazioni, sulla tecnica e suggerimenti sul come colorare.

A seguire, i colori blu, rosso, giallo, verde, l’oro “proibito”… e una significativa considerazione sull’isocromatismo che, con assoluto equilibrio armonico, marca le opere del Perugino.

In coda gli apparati con le soluzioni, la bibliografia, l’indice delle opere raffigurate, i riferimenti a colori.

Opportunamente citato il catalogo di Vittoria Garibaldi (1999) e le schede tratte dal Catalogo dei Beni Culturali).

Un libro che può essere dunque fruito, insieme, da nonni e nipoti. E non mi pare poco.