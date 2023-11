Zafferano, olio e miele nei prodotti cosmetici "millesimati" seguendo le antiche ricette dei Templari

Zafferano, olio e miele per realizzare prodotti cosmetici che si richiamano alle tradizioni e alle conoscenze del passato.

Edoardo e Mattia, dopo gli studi di Agraria, hanno iniziato a riflettere sullo zafferano, non per quanto riguarda il contesto alimentare e culinario, ma per la cosmesi, “trasferendo le sue proprietà dal benessere del palato a quello della persona”. Poi l’idea, o meglio la suggestione, di richiamarsi ai Templari e alle loro conoscenze (cavalieri e guerrieri, alle prese con ferite, piaghe, ustioni, cura negli ospedali, per intenderci) e dare vita a un linea “seguendo le orme dei Cavalieri Templari in Umbria. Protettori dei pellegrini europei verso la Terra Santa, furono depositari di un operato mistico e spirituale, al quale attingiamo oggi per dar forza e valore al nostro progetto – si legge nel nuovo sito di Templarea - Ci proponiamo di operare nella società odierna attraverso le energie terrene che sono all’origine del nostro vivere ancestrale, raccogliendone le essenze primordiali, marchio di ogni singolo prodotto Templarea”.

Quindi cura del corpo e dell’anima?

“Sì, soddisfare il corpo e l’anima grazie alla capacità di creare bellezza dalla materia naturale. Seguendo le orme dei cavalieri templari, vogliamo reinventare la vocazione classica dei beni agroalimentari del territorio umbro. Zafferano, miele, cera d’api, olio extravergine d’oliva sono alcuni dei tesori alla base della linea cosmetica templarea. Dalla terra, dalla fatica e dal lavoro agricolo, abbiamo studiato e sviluppato preziose gemme volte a rigenerare il vostro corpo e il vostro spirito – racconta Mattia - Approfondendo la conoscenza culturale di questa antica spezia, abbiamo avvertito che lo zafferano per la cura della persona possiede anche la spiritualità della sua terra, un afflato di genuinità e misticismo filosofico che richiama ad una lettura umana della perfezione divina depositaria della regola aurea”.

La vostra produzione conta 400 creme allo zafferano e 250 propoli-miele (creme, burro labbra e burro corpo), balsami vari, linea saponi olio d’oliva e cera d’api. Adesso avete deciso di fare un passo ulteriore, lanciandovi nel web, senza dimenticare le vostre radici.

“È così. Abbiamo dato vita a un sito web completo, con la parte di ecommerce, di presentazione dei prodotti, ma anche con una sezione dedicata alla storia, alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio. C’è anche una rubrica spirituale, una filosofica, di archeologia, storia e cultura in generale. Per il lancio del sito e dei nostri prodotti abbiamo realizzato una campagna social con diversi influencer che racconterà la nostra linea dedicata a benessere e salute, ma narrerà anche dell’Umbria e della sua storia, attraverso video e foto realizzati in diverse zone di Perugia”.

La vostra produzione è totalmente naturale, seguendone i cicli stagionali e avete traslato in questo settore quello che è tipico dell’enologia, di che si tratta?

“Abbiamo realizzato dei prodotti di agricosmesi millesimati. Siamo stati i primi a prendere questo concetto dal mondo del vino e trasposrtarlo nel mondo cosmesi con la realizzazione di prodotti legati all’annata di produzione zafferano, miele e olio d’oliva – afferma Mattia - Templarea, seguendo il ciclo vitale della natura, utilizza per la produzione della linea agricosmetica, solo i propri raccolti destinati ad un singolo lotto millesimato. Ogni lotto é unico e irripetibile, segue l’andamento climatico dell’anno di riferimento, conferendo al prodotto le unicità che la natura ha voluto donare al nostro zafferano. In quanto prodotto millesimato, in caso di mancato raccolto preferiamo non produrre affatto”.

I prodotti Templarea, oltre al web, si possono trovare al mercato Umbria Terra Viva che si svolge in piazza Piccinino ogni prima domenica del mese. Sabato 2 e domenica 3 dicembre, inoltre, alla Torre della Catasta di Ponte Felcino si svolgerà l’edizione natalizia di “Regala Benessere”, il festival dell’artigianato artistico, salute, mindfulness e prodotti bio.