Corte d'Appello, uffici roventi: arrivano i condizionatori portatili

Impianto di condizionamento in panne, niente tapparelle. Risultato: uffici roventi. Ma la soluzione è pronta. In attesa che l'aria condizionata torni a funzionare regolarmente, negli uffici della Corte d'appello di Perugia arriveranno dei sistemi portatili per consentire di rendere accettabile la condizione di lavoro. Lo rende noto la presidente Claudia Matteini Chiari che, con procedura d'urgenza, ha disposto l'acquisto di quella che sarà una soluzione necessaria ma indispensabile. I problemi all'impianto, ricorda la presidente, erano stati già denunciato lo scorso anno, ma senza aver ricevuto risposta. Lo smontaggio, per il cambio, delle tapparelle al terzo piano, invece, è stato reso necessario dall'avanzato stato di deterioramento delle tapparelle stesse, così malridotte da diventare un pericolo per l'incolumità pubblica.