Progettazione europea, il corso gratuito del Soroptimist Club Perugia: come iscriversi

Ancora posti disponibili e alcuni giorni di tempo per iscriversi al corso “Scrivere un buon progetto. Tecniche di pianificazione, programmazione e progettazione”, voluto dal Soroptimist International Club di Perugia nell’ambito delle proprie attività di service, finalizzate a promuovere e sostenere le possibilità di inserimento delle giovani generazioni nel modo lavorativo. Si tratta di un’iniziativa che ben si sposa con il recente ingresso nel nuovo periodo di programmazione comunitaria 2021-2027 e, al fine di poter approfittare di nuove molteplici opportunità, si ritiene che conoscere i nuovi programmi europei, individuare il bando più adeguato ad una specifica idea progettuale, pianificare e redigere un progetto di qualità siano aspetti fondamentali per una maggiore qualificazione personale, per rafforzare la propria posizione professionale e favorire nuove prospettive di lavoro.

“La capacità di scrivere un buon progetto è diventata una competenza importante per inserirsi nel mondo del lavoro: saper individuare e rispondere a specifici bandi, attraverso una corretta progettazione, rappresenta spesso un canale utile per avviare nuove attività lavorative”, sostiene la docente del corso Maria Ragano Caracciolo, impegnata da anni nel ruolo di project manager per le tematiche della progettazione europea, amministratore unico di Thinking Europe 2.0 ed esperta nello svolgere attività di consulenza ed assistenza per l’individuazione di finanziamenti europei, nazionali e regionali e la presentazione di proposte progettuali in tematiche di ricerca e innovazione, di attività sociali e culturali ed alta formazione”.

Da questi concetti si snoderà il corso teorico di formazione interamente gratuito, articolato in tre incontri della durata di 90 minuti su piattaforma online a partire da lunedì 10 maggio e aperto a tutte le persone interessate ad acquisire nuovi concetti e maggiore consapevolezza per queste tematiche di grande attualità. “Obiettivo principale – spiegano dal Soroptimist Club perugino – è introdurre ai concetti base della progettazione attraverso un approccio semplice e concreto, fornendo strumenti metodologici utili ad individuare nuove opportunità, ad orientarsi nelle numerose fonti di finanziamento, ad acquisire conoscenze specifiche dei sistemi di gestione, a fare network, a cercare soluzioni condivisibili con altri partner, a trovare ispirazioni ed idee per progetti innovativi. Per iscriversi è sufficiente inviare una email all’indirizzo perugia@soroptimist.it entro venerdì 30 aprile. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.soroptimist.it/club/perugia/ o la pagina Facebook del Soroptimist International Club di Perugia.