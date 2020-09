Corso gratuito per arbitri di calcio dell'Aia Perugia, iscrizioni aperte

Anche quest’anno, nonostante il periodo di difficoltà che tutti stiamo vivendo a causa del Covid, riaprono le iscrizioni al corso gratuito per arbitri di calcio organizzato dalla Sezione AIA di Perugia.

Il corso, spiega la sezione AIA di Perugia, "che inizierà a metà ottobre, avrà una durata di un mese e mezzo e si articolerà in una serie di lezioni serali nei giorni di martedì, giovedì e venerdì. Quest’anno sarà svolto in parte online, sia per facilitare l’accesso anche a chi non riesce a spostarsi comodamente sia per garantire una maggiore sicurezza. L’esito positivo del percorso permetterà agli aspiranti arbitri di prendere in mano il fischietto, la divisa ed iniziare l’attività in campo".

Una volta arbitri "si ha diritto anche al possesso della tessera Federale, la quale include: rimborso spese per ogni gara diretta, l'ingresso gratuito in tutti gli stadi d’Italia, credito formativo per gli studenti delle scuole superiori, allenamenti con preparatore atletico sezionale".

Possono partecipare gratuitamente "tutti i candidati di ambo i sessi che abbiano compiuto alla data dell'esame il 15° anno di età e non abbiano compiuto il 35° anno. Inoltre non si deve essere tesserati con nessuna società affiliata alla FIGC e non si deve avere nessun procedimento penale".

Per maggiori informazioni scrivi una mail a perugia@aia-figc.it o via social (@AiaPerugia su Facebook e Instagram).