INVIATO CITTADINO Corso Garibaldi 65, il palazzo rinascerà a nuova vita

Quel palazzo (cielo terra) in corso Garibaldi 65, nel corso di un biennio, rinascerà a nuova vita. Era ormai in una condizione di estremo degrado, che ne comportava una evidente inagibilità.

Per fortuna, c’è chi ha posto mano a un intervento di risanamento e riqualificazione totale. Nel quadro delle provvidenze di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico e sisma bonus.

Per come è ridotto, di quell’edificio, in aderenza a via dei Martelli, resterà poco più che la buccia. Solai, tetto, elementi portanti sono in totale e inarrestabile degrado. Toccherà procedere a un rifacimento totale. E a un rinforzo delle parti strutturali.

(foto Sandro Allegrini)

Ne abbiamo viste le prime fasi al pianterreno dove si sta chiudendo ciò che resta di un camino. Attraverso le murature fatiscenti, emerge un fazzoletto di terra oltre la parete di fondo. In origine, si trattava di un giardinetto o un orticello al servizio degli abitanti.

Sono stati piazzati tubi per la raccolta dei rifiuti. Purtroppo si lavora in condizioni disagevoli perché coso Garibaldi è stretto, con qualche vettura in sosta sul lato sinistro e con la necessità di libera circolazione in senso unico a salire. Da qui la necessità di utilizzare mezzi da lavoro di modeste dimensioni.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.400.000. Ma, come si sa, quando si opera sul vecchio, escono facilmente degli imprevisti che fanno lievitare i costi inizialmente previsti.

È prevista la realizzazione di una decina di appartamenti di robusta metratura. E va accolto con entusiasmo questo lavoro di riqualificazione di una parte della città antica, meritevole di salvaguardia.