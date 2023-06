INVIATO CITTADINO Corso Garibaldi, ha chiuso i battenti Mazzachef

Corso Garibaldi, ha chiuso i battenti Mazzachef.

Era subentrato alla precedente braceria, Cammino Garibaldi, annichilita dalla pandemia. Oggi abbassa le serrande un esercizio che sembrava partito sotto buoni auspici.

È andato così a farsi benedire anche il cospicuo investimento impegnato per realizzare gli eleganti gazebo sulla scalinata di piazza Lupattelli.

Diverse le cause che hanno impedito un auspicato decollo. Il ristorante ‘lavoricchiava’ ma non è mancato chi metteva in discussione i prezzi riservati a un target medio-alto, che non è quello tradizionale della Lungara. Abituato a cibi etnici e dai costi decisamente popolari.

Come sia, malgrado la bravura del cuoco e la qualità dell’accoglienza, le cose non hanno funzionato.

Una delle ragioni della crisi viene individuata nel grave problema della sosta. Se il cliente – dicono – deve aggiungere ai costi del ristorante anche quelli del vicino parcheggio, si rivolge altrove.

Alla questione non sono estranei i frequenti episodi di danneggiamenti, schiamazzi, sabotaggi ad opera di scriteriati in vena di vandalismi ripetuti. Si è data la colpa a gruppi di studenti Erasmus.

Targa spezzata, porte violate, gazebo rovinati, frigo rovesciati. Tutto fa cattiva immagine. E si finisce col pagarne il conto.